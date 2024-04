Appassionata di Barbie? Sta per arrivare il Nokia Barbie Flip Phone

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ecco che l’innovazione tecnologica si fonde con l’iconografia classica per dare vita a una collaborazione sorprendente. Human Mobile Devices, il gigante europeo della produzione di smart, ha annunciato una partnership epocale con Mattel, l’azienda di giocattoli più celebre al mondo, per portare alla luce un’inedita creazione: il nuovo, previsto per l’estate del 2024 (si parla di luglio). L’annuncio ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra gli appassionati di tecnologia e i nostalgici dell’iconica bambola. “Siamo entusiasti di collaborare con Mattel, un’azienda che condivide il nostro impegno per l’innovazione significativa e il cambiamento sociale”, ha dichiarato Lars Silberbauer, Capo ufficio marketing per i dispositivi mobili ...