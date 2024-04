(Di lunedì 8 aprile 2024)- 8 aprile 2024. Pubblicato sul portale deldil’Avviso di selezione pubblica per l’attivazione di 6extracurriculari di, di cui 2 rivolti ai giovani diplomati e 4 rivolti ai giovani laureati, da svolgersi presso ildi. Iavranno la durata di sei mesi e la partecipazione prevede il riconoscimento di un’indennità di 500,00 euro mensili al lordo delle ritenute di legge. “L’attivazione dei– dichiara l’assessore alle politiche attive del lavoro, Gabriella Porcaro - viene promossa nel contesto di una politica di promozione della formazione professionale dei giovani in un ambiente lavorativo consolidato, tenendo conto delle disponibilità degli uffici comunali - Cerimoniale, ...

L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ( Inps ) ha annunciato una nuova fase per il rafforzamento del suo organico medico. Con la Determinazione n. 95 del 14 dicembre 2023 , il Commissario ... (gazzettadelsud)

E’ online l’avviso per presentare le richieste di contributo per la realizzazione di eventi nell’ambito dell' Estate fiorentina e dell' Autunno fiorentino , due rassegne con un finanziamento ... (firenzepost)

Aperto il bando per sei tirocini di orientamento al Comune di Pisa - Opportunità per diplomati e laureati. I tirocini dureranno sei mesi e verranno retribuiti. L'età dei partecipanti non deve essere superiore ai 30 anni.lanazione

Sanità, un bando per formare 120 operatori socio sanitari - La Regione punta a formare tra 100 e 120 persone operatori socio sanitari e dai 10 ai 15 referenti dei servizi per anziani nel prossimo biennio: l'esecutivo guidato da Renzo Testolin ha infatti approv ...ansa

Malattie neurodegenerative/ Elena Marcello ricercatrice Airalzh e Armenise Harvard vince il bando da 200mila - Abbiamo inoltre Aperto, da poco, due nuovi Bandi per un finanziamento totale di 600mila euro. La ricerca di base è fondamentale per lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche, ma richiede del tempo.sanita24.ilsole24ore