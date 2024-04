Aperta indagine sulla ragazza trovata morta vicino Aosta | è caccia a un furgone rosso

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 8 aprile 2024) Proseguono le indagininei pressi diil pomeriggio del 5 aprile. La giovane, forse una 29enne francese, potrebbe essere stata uccisa. Il suo corpo è stato scoperto in fondo alla cappella di una chiesetta sconsacrata isolata che si trova nella frazione di Equilivaz di La Salle, piccolo comune della Valdigne, trae Courmayeur, da un gruppo di escursionisti. Come emerso dalle prime indagini, la vittima si trovava in posizione fetale e presentava gravi ferite all'addome compatibili con quelle di un’arma da taglio e un profondo taglio al collo che indicano un decesso per cause violente. La donna nei giorni precedenti alla morte era stata notata nella zona in compagnia di un uomo: gli inquirenti lo stanno cercando e seguono la pista di un ...