Aosta | la ragazza trovata morta nei boschi | il furgone bordeaux e la pista dell’omicidio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Laada Esquilivaz in una frazione di La Valle potrebbe essere stata uccisa. Il corpo è stato ritrovato in una chiesa sconsacrata e abbandonata come il resto del villaggio, da cui gli abitanti sono andati via dopo una frana anni fa. Lei è giovane: ha tra i venti e i venticinque anni. Con sé non aveva documenti e cellulare. I carabinieri l’hannorannicchiata e chi ha scoperto il corpo dice che sembrava che dormisse. Il sostituto procuratore Manlio D’Ambrosi indaga con l’ipotesi di reato di omicidio. Sul pavimento della chiesetta c’era qualche macchia di sangue. Accanto a lei c’era del cibo sparso. E una borsa con un cambio d’abiti. Come se il posto in cui ha trovato la morte dovesse servire soltanto a passarci una notte. «Cause violente» La ...