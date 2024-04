Anziana travolta e uccisa sulle strisce pedonali da un furgone | il conducente era ubriaco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una vera e propria tragedia quella accaduta ieri nel Piacentino. E' proprio nella zona, che un'è morta dopo essere statada unmentre stava attraversando la strada. Leggi anche: Carabinieri morti in incidente, la donna alla guida del suv positiva ad alcool e cocaina È accaduto nel pomeriggio del 7 aprile ad Alseno, in provincia di Piacenza, dove è intervenuto anche il 118. La donna, 91 anni, è morta sul colpo. Ildel mezzo è risultato positivo all'etilometro ed è stato denunciato. Sulla dinamica svolgono accertamenti i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola.