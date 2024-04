Anziana sorprende una ladra in casa mentre rovista nei cassetti | urla e la mette in fuga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) Cernusco Lombardone (Lecco), 8 aprile 2024 – Arrestata dai carabinieri di Merate per furto in abitazione: a processo per direttissimo è finita una donna di 35 anni, di origine straniera, sorpresa da unadonnava nel suo appartamento, a Cernusco Lombardone. Laaveva forzato una porta finestra, e non si è accorta del rientro adella pensionata. Grazie al rapido intervento di un passante che ha sentito ledella vittima, e che ha bloccato la trentacinquenne in attesa dell’arrivo dei carabinieri, la pattuglia l’ha arrestata in flagranza di reato. I carabinieri hanno così recuperato 3000 euro e diversi monili in oro sottratti alla vittima, restituendoli immediatamente alla proprietaria. I l giudice di Lecco ha convalidato il suo arresto, e disposto la ...