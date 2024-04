Anticipazioni Uomini e Donne | Daniele bacia una corteggiatrice | un cavaliere lascia lo studio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 aprile 2024) Oggi negli studi del dating show di Maria De Filippi sono state registrate nuove puntate che vedremo nelle prossime settimane: ecco cosa è successo. Nuovesulle puntate di, registrate nella giornata di oggi e in programma nelle prossime settimane. Scopriamo insieme le ultime novità riguardanti gli eventi avvenuti negli studi del programma condotto da Maria De Filippi. Le, contenenti spoiler, sono state rivelate da Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram.sul Trono Classico e sul Trono Over di: le registrazione sono dell'8 aprile Durante una delle due ore di registrazioni, equivalente a una puntata, Ida Platano è stata al centro dell'attenzione. La tronista ha portato in esterna ...