Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 8 Aprile

(Di lunedì 8 aprile 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladell’8Nunzio scoprirà il motivo per cui fu brutalmente aggredito e raccogliere la difficile confidenza di Diana. Rossella rifletterà sulle parole di Luca e cercherà invano di fare chiarezza dentro di sé. Intanto, le tensioni fra Guido e Mariella non accennano a diminuire.Unal: Ilenia Lazzarin- Filmografia Cinema Due gemelle a Roma, regia di Steve Purcell ...