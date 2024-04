Antagonisti anti-Nato a Napoli | scontri con la polizia Salvini in città per fare il punto sulle infrastrutture

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 aprile 2024)tra manifeste agenti diin assettosommossa si sono verificati nella serata di ieri alla fine di via Toledo, a. I manifesthanno provato a oltrepassare il cordone di sicurezza per arrivare al teatro San Carlo, con l’obiettivo di contestare il concerto in programma per i 75 anni della. Il corteo, con bandiere e striscioni contro la, si è fermato dopo la carica dellae ha continuato a protestare al megafono, mentre il cordone di sicurezza presidiava la strada per impedire l’arrivo del piccolo corteo – i manifestsono alcune decine – al San Carlo. E anche per impedire un eventuale blitz contro Matteoche era in Municipio per incontrare il ...