Anpi | slogan Milano resta | chiediamo ' cessate fuoco ovunque'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) "Lodella manifestazione diresterà. Non è solo 'il', ma lo'. È importante evidenziarlo". Così il presidente dell', Gianfranco Pagliarulo, rispondendo ad una domanda sulla polemica per il claim della manifestazione per il 25 aprile ache è "il".