Andrea Purgatori poteva essere salvato La consulenza dell’accusa | «Inerzia dei medici | cure sbagliate»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 8 aprile 2024)La morte del giornalista e conduttore di La7, avvenuta il 19 luglio 2023, è stata oggetto di un’inchiesta per omicidio colposo da parte della Procura di Roma, dopo la denuncia della famiglia, e secondo gli esperti iche lo avevano in cura non compresero la patologia da cui era affetto e che soprattutto con un antibiotico avrebbero potuto allungargli la vita. Quattro icoinvolti nell’indagine. A quanto si apprende, le condizioni disarebbero degenerate nella notte tra il 16 e 17 giugno 2023 perdegli stessiche lo avevano in cura nella clinica privata Villa Margherita di Roma, a cominciare da Guido Laudani, il ...