ancora uno stop per il Napoli Basket : La Generazione Vincente Napoli Basket subisce in avvio dell’ultimo tempo 4-0 di parziale. La partita si innervosisce, e vengono fischiati agli azzurri fallo ... (terzotemponapoli)

Presente e futuro del tennis azzurro in scena al “Sardegna Open” - Dopo il successo della scorsa edizione, vinta dal francese Ugo Humbert, il capoluogo sardo si prepara per una settimana imperdibile. Dal 29 aprile al 5 maggio, torna il grande tennis con un montepremi ...unionesarda

La morte delle console è vicina C'è chi sarebbe molto contento se scomparissero del tutto - Felipe Pepe, autore di CRPG Book, si scaglia contro il mercato console con una provocazione forte ma interessante.everyeye

Ancora una gita scolastica da dimenticare, 18 studenti intossicati: la polizia ferma il treno per i malori. Due ricoveri - Una gita scolastica da incubo per gli studenti di un istituto scolastico di Udine. Il viaggio d'istruzione in Toscana si è concluso con 18 ragazzi intossicati e due ricoverati in ospedale.orizzontescuola