“Anche Maria si è accorta” Amici 23 | furia Emanuel Lo dopo l’eliminazione di Lucia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) La terza puntata del serale di23, andata in onda sabato 6 aprile, ha lasciato il segno. In pochi, anzi, in pochissimi hanno graditodidalla scuola. Secondo molti, infatti, sarebbe dovuta essere lei a vincere il talent o, se non a vincere, arrivare alla finalissima per poi giocarsela. Nonostante la delusioneha dato dimostrazione di grande maturità ringraziando la produzione e tutti i compagni che l’hanno accompagnata nel corso di questi mesi. >>“Pagliaccia, chiedi scusa!”. Anita e Beatrice, la guerra non è finitail Grande Fratello: il nuovo scontro fa inre i fan “Sofia è la mia preferita, è bravissima…non potrei essere arrabbiata per essere uscita contro di lei. Sono un pò triste, però, sono contenta di quello che ho fatto, ho ...