Anche il bagno in mare Domenica ’d’estate’ | spiaggia presa d’assalto e operatori soddisfatti

(Di lunedì 8 aprile 2024) Temperature sopra la media di 6 o 7 gradi, la Riviera delle Palme dopo il boom di Pasqua ha fatto registrare un nuovo assalto di visitatori. Da Cupra a Porto d’Ascoli, manelle vicine spiagge abruzzesi di Villa Rosa e Alba Adriatica, si sono riversati centinaia di persone già desiderose di superare la prova costume. Peccato gli chalet ancora chiusi, o almeno aperti solo quelli con ristorante incorporato, ma sono stati comunque tanti quelli che hanno messo a disposizione sdraio e lettini per i clienti in cerca della prima ‘tintarella’. E non solo. Qualche coraggioso ha fattoil primodella stagione approfittando della bassaa che ha permesso di iniziare a bagnarsi prima le caviglie per poi completare il tutto con un bel tuffo. "La stagione è iniziata subito – ha ammesso Emidio Del Zompo, ...