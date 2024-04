Ancelotti risultatista 'alla Allergri' | 'Felicità? Arriva solo quando si vince un titolo'

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Real Madrid-Manchester City valida per l`andata dei quarti di finale di Champions League,...

Zazzaroni: "Spalletti in Nazionale uno spreco. Conte a Napoli Vuol dire spendere ed essere competitivi" - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport: "Lacrime di Vinicius Una cosa molto forte. Un’immagine ...msn

IL COMMENTO - Zazzaroni: "Italiano Non so se è pronto per il Napoli, Conte sarebbe stato perfetto quest'anno" - Ancelotti è il numero uno nella gestione di campioni ... A Roma avevamo il top assoluto, un risultatista e un giochista, se poi penso a com’è andata a finire.... Il risultatista è un professionista ...napolimagazine