An Invitation to Dream | la nuova mostra di Moncler

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un invito a sognare: cosìcontinua a raccontare uno dei principi su cui si è fondato il brand, il coraggio di sognare, dove la forza della passione riesce a ispirare per raggiungere le vette più alte. Da questo pensiero è nato AnTo, un progetto curato da Jefferson Hack - CEO e co-fondatore di Dazed Media - e fotografato da Jack Davison, dove sono state coinvolte stimolanti personalità della cultura contemporanea impegnate a incoraggiare i sogni altrui. «I sogni hanno accompagnato me efin dal primo giorno: non abbiamo mai smesso di sognare, di essere fonte di ispirazione e al tempo stesso di lasciarci ispirare dagli altri» così ha commentato Remo Ruffini, Presidente e CEO di. Tra i personaggi che hanno preso parte a questaaperta al ...

Dal 15 al 21 aprile la Stazione di Milano Centrale ospiterà la mostra immersiva di Moncler dal titolo "An invitation To dream ".Continua a leggere (fanpage)

Salone del Mobile 2024: gli appuntamenti fashion del Fuorisalone da non perdere - Installazioni, eventi, progetti speciali. Al via una nuova settimana del design che, dal 16 al 21 aprile, animerà la città di Milano. Qui una mini-guida per destreggiarsi tra gli appuntamenti più moda ...vanityfair

Moncler trasforma la Stazione Centrale di Milano in una immensa galleria d’arte - Dal 15 al 21 aprile la location accoglierà l’evento immersivo An Invitation to Dream, aperto al pubblico e curato da Jefferson Hack, che vede tra i protagonisti personalità come gli artisti Daniel Ars ...fashionmagazine

Dal 15 aprile la mostra "An Invitation to Dream", stimolo e ispirazione che trasforma il luogo pubblico in spazio artistico - Moncler trasfroma la stazione di Milano Centrale nella mostra "An Invitation to Dream", un invito a sognare. Come ispirazione ritratti di creativi ...iconmagazine