Amorosi | Cacchillo | “Finalmente un vero archivio comunale e scolastico”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindaco, primo cittadino di. , ? ‘ , , , . Uniti, stiamo lavorando alla sistemazione di tutti i faldoni. Un lavoro immenso! , , .I faldoni contengono documenti che ricostruiscono 50 anni di storia di, in particolare atti edilizi necessari per future ristrutturazioni. Il nostro percorso di crescita ci sta spingendo oltre il traguardo raggiunto:– ‘ , , , ‘ .– , . Pulizia, tecnologia, ordine e, soprattutto rispetto. Quel rispetto che la precedente Amministrazione non hai mai mostrato nei confronti del nostro patrimonio documentale, abbandonato per decenni all’incuria, alla polvere e alla fame dei ratti. Migliaia di documenti ritrovati nel vecchio comune, poi passati a un privato, ...