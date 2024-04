“Amici” | il gesto di Emanuel Lo dopo l’eliminazione di Lucia

(Di lunedì 8 aprile 2024) News tv., ildiLodi– La terza puntata del serale di23, andata in onda sabato 6 aprile 2024, ha lasciato il segno. Tanti hanno mal digeritodal programma condotto da Maria De Filippi di. (continua a leggerele foto) Leggi anche: Diletta Leotta cacciata dal locale “estremo”: brutta disavventura per lei Leggi anche: “Uomini e Donne” oggi, nasce un nuovo amore e colpo di scena su Maura e Gianluca Nonostante la delusioneha dato dimostrazione di grande maturità ringraziando la produzione di “” e tutti i compagni. «Sofia è la mia preferita, è bravissima…non potrei essere arrabbiata ...

«Vogliamo la giustizia, se non ci sarà faremo la rivoluzione civile». Lo ha gridato al megafono la mamma di Giovanbattista Cutolo , conosciuto da tutti come Giogiò , il 24nne... (leggo)

Dolce gesto del figlio maggiore di Veronica Peparini per le neonate - Il figlio maggiore di Veronica Peparini, ha voluto dedicare una dolce melodia per le gemelline appena nate: Penelope e Ginevra ...notizie

Vespa Club Como, il bel gesto per la città: donato un defibrillatore con i soldi raccolti da soci ed Amici - La consegna questa mattina in via Boldoni alla presenza di sindaco ed assessore Cappelletti. Ora si guarda al raduno in autunno nella speranza di fare ancora meglio del ...ciaocomo

Amici 23, promessa di Emanuel a Lucia dopo l'addio al talent: 'Ci vediamo fuori' - Dedica social da parte del professore alla ballerina che è stata eliminata nella terza puntata del serale: 'Talento immenso, è solo l'inizio' ...it.blastingnews