(Di lunedì 8 aprile 2024) Ogni anno la scuola diè foriera non solo di grandi talenti nel canto e nel ballo, ma anche in campo sentimentale: in ogni edizione del talent show, infatti, sono diversi gli amori che sbocciano tra glie anche quest’anno non fa eccezione. All’interno della scuola di23, infatti, sono nate diverse coppie, alcune delle quali già scoppiate, come Gaia De Martino e Mida, mentre altre appaiono piuttosto solide, come nel caso di Petit e Marisol Castellanos, che sembrano molto affiati. C’è però una terza coppia che, sebbene non si sia mai dichiarata apertamente, ha catturato l’attenzione dei fan più attenti, i quali hanno notato una certa complicità e vicinanza. Stiamo parlando del cantante Ayle e della ballerina Lucia Ferrari, entrambi già eliminati dal programma: Ayle, infatti, ha dovuto lasciare la scuola nel ...

Dovrà essere risolta in tribunale a Sulmona la lite per 5 milioni di euro al Gratta e Vinci tra due amici camionisti (notizie.virgilio)

Willy Monteiro, in due a processo per falsa testimonianza: secondo la Procura di Frosinone provarono a coprire i responsabili dell’omicidio - In due a processo per falsa testimonianza: secondo la Procura di Frosinone provarono a coprire i responsabili dell'omicidio di Willy.tag24

REP. FI, Milenkovic-Vlahovic: l'esito dello scontro tra "fratelli" - "Amici nella vita sempre, Amici in campo mai, soprattutto da quando le loro strade due anni fa si sono divise. Fiorentina- Juventus per Milenkovic ha il sapore particolare, dal gennaio ...firenzeviola

Amici, due ex allievi avvistati insieme: frequentazione in corso - Amici, due ex allievi avvistati insieme: frequentazione in corso. Nelle ultime settimane due ex allievi di Amici sembrano essere sempre ...isaechia