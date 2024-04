Amici 23 | Lucia dice a Sofia di vincere e si raccomanda con Gaia su Mida ma…

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 8 aprile 2024) Finalmente è lunedì! Questo vuol dire solo una cosa: il ritorno del daytime di23! Una nuova puntata del talent è andata in onda proprio oggi, 8 aprile 2024, come sempre su Canale 5. L’appuntamento avrà mostrato il saluto di, l’ultima eliminata dal serale e le reazioni degli allievi? I ragazzi avranno commentato la terza puntata con i giudizi ricevuti? Saranno arrivati già i primi guanti di sfida in vista di sabato? Tutto questo e molto altro ve lo sveliamo qui di seguito.23, i saluti die le suezioni La striscia quotidiana di23 di questo pomeriggio, si è aperta con i saluti didopo l’eliminazione contro. La ballerina ha detto che per lei è stato bellissimo stare nel programma e conoscere i suoi ...