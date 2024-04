Amici 23 | Ayle e Lucia sorpresi insieme fuori dalla scuola | flirt in corso?

(Di lunedì 8 aprile 2024)Ferrari si sono rivistida23 dopo che anche la ballerina è stata eliminata al Serale. Come fa sapere una segnalazione giunta al portale Very Inutil People, i due ex allievi del talent show di Maria De Filippi sono andati a cenae, anche se non erano soli, un dettaglio in particolare ha alimentato i gossip su una presunta frequentazione tra loro, della quale già si mormorava da tempo. Ma vediamo nei dettagli cosa è successo.23: la segnalazione suStando a quanto riferito da un utente social anonimo, dopo la messa in onda della terza puntata del Serale di23, durante la quale abbiamo visto l’eliminazione della ballerina di Emanuel Lo, ci sarebbe stato un incontro tra ...

Questa sera Amici tornerà con la terza puntata del Serale e come sappiamo dalle anticipazioni ufficiali – evitate di continuare a leggere se non volete spoiler – al ballottaggio finale per ... (biccy)

Amici 23, flirt in corso tra due ex allievi della 23esima edizione La segnazione - Flirt in corso tra due ex amati allievi della 23esima edizione di Amici Stiamo parlando del cantante Ayle e l'ultima eliminata Lucia Ferrari che, dopo aver abbandonato la fase Serale del talent show ...comingsoon

Amici, due ex allievi avvistati insieme: frequentazione in corso - Amici, due ex allievi avvistati insieme: frequentazione in corso. Nelle ultime settimane due ex allievi di Amici sembrano essere sempre ...isaechia

Amici 23, tutti contro Lil Jolie: pesanti accuse contro il suo tono di superiorità! - Nel corso del Terzo Serale di Amici 23 abbiamo avuto la possibilità di assistere a nuove esibizioni da parte di Lil Jolie.tuttosulgossip