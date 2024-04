Amici 2024 | Holden e Petit tra gli allievi più amati nei sondaggi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il Serale diè entrato nel vivo. Sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5 è andata in onda la terza puntata. I tanti appassionati del talent show attraverso ihanno avuto modo di esprimere la propria preferenza: ad avere maggiori chance di poter trionfare in occasione della 23esima edizione, sarebbero, la finale sarà in diretta Anche quest’anno il talent showdi Maria De Filippi sta registrando ottimi ascolti. Il Serale ha preso il via circa tre settimane fa, ma avendo seguito il percorso deglidella scuola, in questi giorni i tanti spettatori hanno espresso la propria preferenza attraverso idel web. Al momento i talenti più apprezzati della scuola sarebbero (stando ...