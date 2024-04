Amanda Knox | ultimo atto a Firenze

Con un patrimonio di 4,5 miliardi di dollari Cucinelli tra i più ricchi al mondo: ... Sorpresa all'aeroporto 'San Francesco d'Assisi' con 5 coltelli nel bagaglio: denunciata 47enne Potrebbe anche interessarti Omicidio di Meredith, su Facebook impazza il 'Pigiama Party con Amanda Knox'...

Amanda Knox non tornerà in Italia per il processo: Amanda Knox ha deciso di non tornare in Italia per partecipare al processo previsto per il 10 aprile a Firenze. Il processo riguarda la sua condanna a tre anni di reclusione (già scontati) per ...