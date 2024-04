Amalia d’Olanda lucida la tiara Perché sta per tornare sotto i riflettori

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 8 aprile 2024) Non finisce spesso, anzi. Per la principessad’Olanda, però, questo mese sarà davvero da ricordare. Dopo intere settimane trascorse lontano da tutto – un paio d’anni fa la mafia olandese minacciò di rapirla e fu costretta ad abbandonare l’idea di frequentare l’università ad Amsterdam in favore di una vita più appartata, si suppone a Madrid – la figlia della regina Maxima e di re Guglielmo parteciperà, prossimamente, al primo banchetto di Stato della sua vita in veste di erede al trono. L’occasione? La visita di Stato nei Paesi Bassi di re Felipe e della regina Letizia di Spagna, in programma il 17 e 18 aprile. Il sovrano spagnolo, con la moglie, ha già l’agenda piena di eventi per quei due giorni. Come ...