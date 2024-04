Altro che sostenibile | una nuova ricerca condanna il pellet | inquina tantissimo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ilnon è cosìcome potreste immaginare, c’è unache lo. Pare che inquini: i dati emersi. Il tema legato alla sostenibilità ambientale da ormai diversi anni ha preso piede in pianta stabile nelle nostre vite. E va a riguardare tanto le piccole abitudini giornaliere tanto le manovre delle grandi aziende. Con normative sempre più serrate che puntano a ridurre i livelli dimento e ad avvalorare azioni che siano il più possibile Green. Ilnella stufa è molto pericoloso: lascoperta – Cityrumors.itTra le altre cose, da sempre si pensa che per la casa una soluzioneper il riscaldamento sia l’utilizzo di stufe a. Ma in ...

Secondo addio in meno di un mese per la Angelini Wines & Estate: Ettore Nicoletto , presidente e amministratore delegato lascia il gruppo, dopo quattro anni dalla nomina. Un mese fa lo aveva ... (gamberorosso)

Una bella partita, ma non basta per la vittoria: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sono subito fuori dal torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo. In sostanza, è stato confermato il pronostico ... (oasport)

Apple cede Altro terreno in Europa: via libera agli abbonamenti musicali al di fuori dell'App Store - L'emulazione è un tema sempre spinoso da affrontare, e ora ci si mette anche Apple rendendo nuovamente legali gli emulatori su iOS, il sistema operativo dei suoi iPhone. Come… Leggi ...informazione

Maternità surrogata, Vaticano “Viola dignità bambino e della donna” - ROMA (ITALPRESS) – La Chiesa “prende posizione contro la pratica della maternità surrogata, attraverso la quale il bambino, immensamente degno, diventa un mero oggetto”. Lo si legge nel documento del ...lanuovasardegna

Pd, in Campania il nuovo regolamento di trasparenza per i candidati. De Luca e Picierno: “C’è già il codice etico del partito” - Un nuovo regolamento di trasparenza nella scelta dei candidati. Stretto tra il caso Bari e le vicende ancora in evoluzione del Piemonte, il Partito democratico prova a ripartire dalla Campania. Il com ...ilfattoquotidiano