Alseno | uccisa sulle strisce pedonali da un ubriaco alla guida di un furgone

Automobilisti ubriachi assassini. L'elenco di vittime della sconsideratezza di chi si mette al volante si allunga, di chi provoca un incidente mortale. Perché, purtroppo, è successo di nuovo a pochi giorni di distanza. Questa volta ad, in provincia di Piacenza. Una 91enne, ieri pomeriggio, è stata travolta da unmentre stava attraversando le. L'ambulanza è giunta celermente sul luogo celermente, ma per la donna non v'è stato alcunché da fare: è morta sul colpo, i sanitari non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'uomo al volante del mezzo che ha ucciso la 91enne è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato. La sua posizione potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, quando si saranno conclusi gli accertamenti dei ...