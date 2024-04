Alone giallo alla base del water | scopri il metodo per rimuoverlo in un attimo e senza prodotti chimici!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 8 aprile 2024)delilperin un! Sedelriesci a vedere un antiesteticodevi assolutamente. Tuttavia per farlo devi prima capirne la causa. Infatti sedel wc è presente il silicone l’può indicarti che è arrivato il momento di rinnovarlo. Per riuscirci quindi devi solo prendere un taglierino e con attenzione devi toglierlo per poi rinnovarlo. Se invece il problema non è il silicone bisogna usare una miscela fatta in casa con cui potrai rimuovere il tuo ...