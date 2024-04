Allegri | l’ex Claudia Ughi assolta anche in appello Era stata denunciata dal tecnico per appropriazione indebita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sconfitta in tribunale per Massimiliano. La Corte didi Torino ha confermato l’assoluzione di, ex compagna dell’attualedella Juventus. La donna era andata a processo dopo esseredallo stessoper presuntadi denaro che era destinato, dopo la separazione, al mantenimento del figlio. La donna, difesa dagli avvocati Davide Steccanella e Paolo Davico Bonino, era giàin primo grado nel dicembre del 2022. SportFace.