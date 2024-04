All' Ateneo di Firenze una stanza del silenzio per pregare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 - Uno spazio fisico dedicato al raccoglimento, alla preghiera, alla meditazione. E' ladelche l'Università diinaugurerà prima dell'inizio dell'estate al campus delle scienze sociali a Novoli. L'area, "fortemente voluta dalla rettrice Alessandra Petrucci, rappresenta il risultato dell'impegno concreto che l'ha assunto per favorire il dialogo tra le diverse sensibilità religiose - si spiega in una nota dell'-. L'iniziativa prosegue un percorso improntato sull'apertura e l'incontro avviato nei mesi scorsi anche con l'evento tra i rappresentanti delle diverse confessioni che hanno incontrato gli studenti in Aula magna lo scorso primo febbraio". "L'Università dev'essere il luogo dove potersi confrontare liberamente, nel rispetto ...