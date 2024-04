(Di lunedì 8 aprile 2024) Smartphone incastrato tra la vasca e lo specchio, musica di sottofondo. Già un classico fra i tutorial. La modella elimina le cellule morte con lo scrub, si spalma una maschera sul viso, poi la lozioneage che solo sua nonna chiama ancora tonico, quindi il siero e la crema al retinolo. Un arsenale da almeno 300 euro che promette miracoli. Infatti riemerge dalle acque radiosa, turgida come la bambola che le tiene compagnia. La modella è pronta per andare a nanna ma inquieta i dermatologi e gli esperti di salute mentale, aizza le polemiche. Ha dieci. A volte anche meno. Fa parte dell’esercito delle "", piccole donne sull’orlo della pubertà diventate un hashtag popolarissimo con centinaia di migliaia di post dove bambine spiegano ad altre bambine i segreti per nascondere i punti neri e i prodigi ...

Allarme "Sephora kids". L’ossessione a 8 anni per creme e sieri anti invecchiamento - Smartphone incastrato tra la vasca e lo specchio, musica di sottofondo. Già un classico fra i tutorial. La modella elimina le cellule morte con lo scrub, si spalma una maschera sul viso, poi la lozion ...msn

Allarme "Sephora kids". La carica delle bambine con l'ossessione per le creme di bellezza - Chi sono Nient'altro che le preadolescenti di tantissime parti del mondo, per lo più tra gli otto e i tredici anni, che da mesi invadono i beauty store Acquistano prodotti da adulti per non invecchia ...msn

Bambine ossessionate da trucchi e creme anti-age, ecco le "Sephora kids": i rischi secondo dermatologi e psicologi - Le hanno soprannominate Sephora Kids perché sui social, in particolare su TikTok e Instagram, usano hashtag che rimandano alla nota azienda di prodotti di bellezza. Un fenomeno però che ha già messo ...ilmessaggero