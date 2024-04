Alice Arcuri | chi è l’attrice di Doc | malattia | marito | figli e lavoro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nata a Genova nel 1984,proviene da una famiglia di medici da cinque generazioni, sognava di diventare cardiochirurga. Ha praticato scherma a livello agonistico fino ai 14 anni per poi dedicarsi dopo la laurea in Lettere al teatro, frequentando la Scuola Del Teatro Stabile.aveva già calcato il proscenio nel 2002 con Le Baccanti di Euripide, regia di Oreste Valente, e La partitella, regia Sergio Maifredi. Nel 2006 termina gli studi e conquista il Premio Hystrio come miglior attrice esordiente. Due anni dopo il primo corto, Resta di Anna Bucchetti. Debutta nella fiction Don Matteo interpretando il ruolo di Alma (2018). Successivamente la vediamo in Petra diretta da Maria Sole Tognazzi e Blanca di Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli. Membro dell’EU act di Paolo Antonio Simioni, gruppo di ...