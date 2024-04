Alessandro Borghi | «Sono ossessionato dal sesso»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 8 aprile 2024)(Us, foto di Stefania Casellato)come Rocco Siffredi. Ad accomunare i due attori, non c’è solo la fiction ma, a quanto pare, anche il rapporto col. A Belve (domani in prima serata su Rai2), l’attore confessa: “Eh sì, mi piace,(…) Ho un pensiero fisso”. Quando Francesca Fagnani gli chiede quante volte al giorno ci pensa,risponde: “Ogni 6 pensieri, uno è dedicato al”. “Ma almeno uno all’ora quindi?”, ribatte la conduttrice, “Si 100%, e in tutte le sue forme, diciamo” conclude l’attore. Spazio anche a divertenti curiosità sul set, come quella sul calco del pene di Rocco, da cui è stata fatta una protesi per uso scenico, cheperò ha ...