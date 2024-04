Alcione | punto che pesa La Varesina perde ancora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) di Luca di Falco Pareggio in zona Cesarini per l’Milano che trova la rete dell’1 a 1 con il difensore Miculi al 49’ della ripresa nella gara disputata a Chieri. Gli orange di mister Giovanni Cusatis dimostrano così grande carattere credendo fino in fondo e riuscendo ad evitare una sconfitta con un risultato che è un altro piccolo passo verso un traguardo storico come quello della serie C ambito dal club meneghino. Terra di conquista nel turno domenicale del girone A della D anche per il Città di Varese del tecnico Corrado Cotta, che è riuscito ad espugnare il Fausto Coppi superando di misura il Derthona grazie alla marcatura di Palazzolo al 14’ del primo tempo. Risultato utile anche per la Vogherese di mister Molluso che al Parisi ha impattato per 0 a 0 contro l’Asti. Un pari per 0 a 0 per il Legnano in trasferta a Grumello del Monte contro la Real ...