Alcaraz-Auger Aliassime in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

(Di lunedì 8 aprile 2024) Carlosse la vedrà contro Felixnel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Tutti speravamo di poter assistere a un intrigante sfida tra l’attuale numero tre del mondo e il suo coetaneo e nostro connazionale Luca Nardi. Invece il debutto di Carlosavverrà contro il canadese, che ha impressionato in un match di primo round vinto facilmente sul giovane pesarese. Una delle migliori prestazioni recenti da parte dell’ex top-10, al quale però servirà ovviamente ben di più per impensierire lo spagnolo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo martedì 9 oppure ...