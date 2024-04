Alberto Castellò | il famoso peregrino por la paz | all’ostello di campi a Bibbiena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arezzo, 8 aprile 2024 – L’Ostello di, inaugurato circa un anno fa, ha ospitato un pellegrino illustre, ovvero, il “por la paz” che ha fatto tappa aed è stato ricevuto dal Sindaco in persona Filippo Vagnoli. Una visita bellissima e anche un’occasione per il Sindaco di ascoltare l’esperienza del viaggio a piedi verso la Terra Santa per portare un messaggio di Pace che sta facendo. Partito una decina di mesi fa dalla sua abitazione di Bocairent, un paesino della Spagna vicino a Valencia,ha risalito la penisola iberica fino a Santiago di Compostela, per poi partire alla volta della Francia con tappa a Lourdes e poi percorrere la Via Francigena ed arrivare fino a Roma. A Roma è stato ricevuto anche da Papa ...