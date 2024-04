Al via la prima edizione del progetto “Teatri in Viaggio” con lo spettacolo Il Mago di Oz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arezzo, 8 aprile 2024 – Al via ladelin”,di Fondazione CR Firenze realizzato in collaborazione con Venti Lucenti e Fondazione Guido D’Arezzo. “in” si pone l’obiettivo di avvicinare bambini e adulti alla musica sinfonica attraverso uno dei classici della letteratura per ragazzi più noti e amati, e prevede, nell’ambito della messa in scena delloIldi Oz, la presenza in palcoscenico di bambini e ragazzi delle classirie e secondarie di II grado di Arezzo insieme ad attori ed artisti professionisti. Il 18 e 19 aprile al Teatro Petrarca di Arezzo va in scena il celebre romanzo di Lyman Frank Baum, con una recita ...