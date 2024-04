Al via i cantieri della T2 Bergamo – Villa d’Almè | “Sogno che si realizza”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 aprile 2024). “L’inizio dei lavori per lazione di quest’opera è unche si”. È con grande entusiasmo che il vicepresidenteProvincia di, Matteo Macoli, sottolinea l’importanza che la nuova linea tramviaria T2ha per il territorio bergamasco. Dopo una prima fase di intervento, legata alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi e agli interventi preliminari che hanno interessato alcune areenuova tratta, l’approvazione del progetto esecutivo dà il via definitivo al cantiereLinea T2 che, da aprile 2024 a giugno 2026, secondo fasi di lavoro alterne, realizzerà il tracciato, le fermate, i parcheggi, la pista ciclabile e il nuovo ...