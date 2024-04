Al Policlinico San Marco effettuato | per la prima volta in bergamasca | un intervento per acalasia esofagea

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Da mesi non riusciva più a mangiare ed era alimentato con una flebo a causa di una rara malattia all’esofago. Ora un giovane uomo bergamasco è ritornato a vivere e nutrirsi normalmente grazie a un– per lanella nostra provincia – dall’equipe del Servizio di Endoscopia delSan, in collaborazione con l’Unità di Chirurgia Generale dello stesso ospedale. L’uomo operato alSanera affetto da una grave forma di, malattia rara il cui sintomo principale è la disfagia sia per i cibi sia per i liquidi. “Questa patologia è caratterizzata da un disturbo a carico dei muscoli dell’esofago che non si contraggono in maniera coordinata. In pratica ...