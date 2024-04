Al Museo Barbella di Chieti | il 13 aprile | 4° incontro dei Salotti Teatini

(Di lunedì 8 aprile 2024) Chiara Tarquini– Sabato 13alle ore 17:30, presso ildi, quartodeipatrocinati dal Comune di, dall’Associazione Fairy Consort e dal Giardino delle pubbliche letture. Si terrà un concerto delle arie (Quattro canzoni di Amaranta) di Francesco Paolo Tosti, con la voce del soprano Chiara Tarquini accompagnata al piano da Walter D’Arcangelo, in occasione della presentazione dei libri “Chi era Gabriele d’Annunzio” di Massimo Pamio e Monica Ferri (Edizioni Mondo Nuovo) e di “Chi era Francesco Paolo Michetti” degli stessi autori, per la collana dei “Tascabili”. Luca Dragani introdurrà la serata. Nel primo dei due volumi, Massimo Pamio compie un’analisi delle opere e ...

Al museo Barbella di Chieti il quarto incontro dei Salotti Teatini: Chieti. Sabato 13 aprile alle 17 e 30 presso il Museo Barbella di Chieti, quarto incontro dei Salotti Teatini patrocinati dal Comune di Chieti, dall'Associazione Fairy Consort e dal Giardino delle pubbliche letture.

Presentazione del catalogo della mostra Giuseppe Misticoni a Pescara: ... frequentando cenacoli con personaggi illustri come D'Annunzio, Michetti e Barbella. Dopo la ... Molta della sua produzione è conservata in sedi istituzionali come il Museo Nazionale d'Abruzzo a L'Aquila ...