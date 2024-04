Ainé pubblica “Buio” | il concept album

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 8 aprile 2024)è in arrivo il 19 aprile 2024 con “”, il primo capitolo del nuovodel cantante nu soul. Andiamo a saperne di più anche attraverso il significato dei brani che lo compongono. “”, il primo capitolo di “LEGGÈRO” diÈ in uscita il 19 aprile “”, il primo capitolo di “LEGGÈRO”, ildiviso in due parti dell’artista soul. Un diario emotivo che racconta l’elaborazione di una separazione e la successiva rinascita. É il cammino che parte dal preannuncio del dolore fino ad arrivare alla scoperta dell’armonia tra l’ombra e la luce. Dodici brani per dodici mesi, dodici mesi per cadere e rialzarsi. In ...