Aggressioni tra giovanissimi | un fenomeno in crescita in Italia

(Di lunedì 8 aprile 2024) e che preoccupa sempre di più. L’ultima a Bologna Un giovane è stato vittima di una brutale aggressione ieri sera, poco dopo le 19, in via Indipendenza, nel pieno centro di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un 20enne di origine nordafricana, sarebbe stata accerchiata da tre connazionali nei pressi di un negozio, all’incrocio con via Augusto Righi. I tre aggressori lo avrebbero colpito con violenza usando catene e una spranga, per poi darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 che hanno trasportato il giovane in gravi condizioni all’ospedale Maggiore. Le sue ferite sono serie, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sull’accaduto sono affidate alla Polizia di Stato che sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di risalire all’identità degli aggressori. I motivi dell’aggressione sono ...

Papa Francesco: «Maternità surrogata diventi delitto universale. Rispettare i gay, ma teoria gender pericolosissima» - Papa Francesco parte dalla difesa dei diritti umani per condannare in modo netto, anzi nettissimo l'aborto, l'utero in affitto, i femminicidi, la teoria del gender anche se, in un ...ilmessaggero

Ucraina, il piano segreto di Trump per mettere fine alla guerra in 24 ore (premiando Putin) - Il punto militare 630 | Il «Washington Post» riporta le intenzioni dell’ex presidente, che metterebbero in seria difficoltà Kiev. La manovra russa potrebbe aumentare fra maggio e giugno, sostiene Buda ...corriere

Il piano segreto di Trump per chiudere la guerra in Ucraina “in 24 ore” - Il Washington Post ha parlato con molte persone vicine all'ex presidente che, in privato, sostiene che se verrà eletto potrà negoziare un accordo di pace in un giorno: vuole spingere l'Ucraina a ceder ...ilfoglio