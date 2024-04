Aggiornamento graduatorie terza fascia ATA 2024 | l’incognita della nuova figura dell’operatore scolastico

(Di lunedì 8 aprile 2024) L'dellediATA probabilmente si effettuerà d'estate per consentire "l'assestamento" con le novità introdotte dal CCNL 2019-21, che ha previsto il nuovo ordinamento professionale del personale ATA. Uno degli elementi nuovi e che richiede altre interlocuzioni, dopo quella del 4 aprile, tra Ministero e Sindacati è sicuramente l'introduzionedell'operatore. L'articolo .

In arrivo l' Aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA 2024. Il Ministero durante l'incontro del 4 aprile ha presentato ai Sindacati la bozza di decreto. Diverse le novità previste per ... (orizzontescuola)

L’ Aggiornamento delle Graduatorie GPS si avvicina rapidamente, con l’apertura prevista nelle prossime settimane per il biennio 2024/25 e 2025/26 Un’Opportunità da Non Perdere: Aggiornamento ... (orizzontescuola)

Forestali in Sicilia, inserimento nelle graduatorie entro il prossimo 15 maggio - I lavoratori che prima del 31 dicembre 1990 hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato con l’amministrazione forestale regionale, anche con l’espletamento di un solo turno, e che ...canicattiweb

GPS docenti 2024/2026, vale il punteggio di servizio svolto in province diverse nello stesso anno scolastico Alcuni ESEMPI - L'Aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026 sta per arrivare: è prevista a breve la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale e la conseguente apertura delle procedure per l'invio della domanda di nuo ...orizzontescuola