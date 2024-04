Afc Foligno | vittoria nel finale E Terni Fc resta a una lunghezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) ACF 2 BRANCA 0 ACF 4-3-3: Lori; Zichella (42’ st Tortoioli), Sedran, Nuti, Le. Benedetti; Bruschi, Mattia, Settimi (32’ st Di Cato); Khribech (52’ st Tempesta) D’Urso (38’ st De Sanctis), Calderini (32’ st Rocchi). A disp: Bonomo, Moracci, Brunetti, Kuqi. All: Manni. BRANCA 5-3-2: Sergiacomi; Patrignani, Matarazzi, Giambi (48’ st Roscini), Lilli (42’ st Berettini), Sorbelli (19’ st Fondacci); Biagiotti, Lo. Benedetti, De Iuliis (25’ st Gatti); Marchi, Fastellini (32’ st Soumahoro). A disp: Lapazio, Bontempi, Giacometti, Marchi. All: Lisarelli. Arbitro : Bartolucci di Città di Castello. Marcatori : 35’ st Rocchi, 54’ Di Cato. Note: spettatori 300 circa. Espulsi al 48’ st Mattia per proteste e al 50’ st Biagiotti per fallo di gioco. Ammoniti: Sedran, Patrignani, Sergiacomi. Angoli: 10-6. Tra l’Acfsi decide tutto nel concitato ...