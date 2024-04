Addio a Vinicio Guastatori | l’artista innamorato della sua città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Siena, 8 aprile 2024 - A novant’anni, era nato nel 1934, ci ha lasciato. Un vero artista, così schivo da definirsi un appassionato artigiano, ma sappiamo benissimo che non era così. Sempre pronto ad adoperare la propria arte per partecipare a importanti restauri, sempre pronto anche per la sua Contrada, la Selva, dove ha ricoperto anche alcune cariche, fra cui vicepresidente di Società ed economo. L’immagine che abbiamo di lui si lega in maniera indissolubile alla bottega che aveva in via Monna Agnese. Un “antro delle meraviglie“ dove c’erano ancora le tracce di tanti suoi importanti lavori di abilissimo intagliatore, nonché di artista completo che aveva fattomodestia il segno più tangibilesua immagine. Ma il suo tocco era sempre indiscutibilmente riconoscibile. C’erano ancora le ...