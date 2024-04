Addio a caldo e sole | Sottocorona | ritorna il maltempo Dove colpisce la perturbazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Inizia la seconda settimana di aprile e, dopo il grandal sapore d'estate del weekend, cosa devono aspettarsi gli italiani dal meteo? A fare un punto della situazione è il meteorologo di La7, Paolo, che si collega con la puntata dell'8 aprile di Omnibus: “Questa mattina una deboleriesce in parte a entrare sull'Italia per effetto di un abbassamento, un temporaneo cedimento, di quell'alta pressione che nei giorni scorsi ci ha regalato un tempo decisamente stabile e anche abbastanza, senza eccessi. Dietro vale a dire a ovest, c'è un'altra, questo ci fa pensare che insomma c'è un po' una strada verso un certo peggioramento”. Dopo le anticipazioni di quello che potrà essere il quadro del meteo ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per ...