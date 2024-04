Adani | “Milan | la distanza dall’Inter dipende da Leao E su Pioli …”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lele, ex calciatore ed opinionista tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni suldi Stefano, soffermandosi su Rafael

Lele Adani , noto commentatore televisivo ed ex calciatore, ha parlato della partita di Leao in Fiorentina- Milan . Ecco le sue parole (pianetamilan)

Ylber Ramadani , centrocampista del Lecce , salterà la sfida contro il Milan . Per lui 12esimo giallo stagionale Cartellino giallo pesante per Ylber Ramadani . Il centrocampista tuttofare del Lecce è ... (calcionews24)

Antonelli su Allegri: "Difficile pensare come andrà a finire, forse ci sarà una separazione consensuale con la società" - L'agente Stefano Antonelli, ospite del Padel Best Expo di Montecarlo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW in cui ha parlato dei temi caldi del campionato di Serie ...tuttojuve

Secondo posto, derby, Europa League: come Pioli può «salvare» il Milan. E viceversa - CALCIO - Lontano dalla tirannia interista, il Diavolo prepara quello che dovrebbe essere un gran finale di stagione. L’Europa League, adesso che la missione Cha ...eurosport

Costacurta: "Juve, nel secondo tempo qualcosa non è andato a livello mentale" - Intervenuto negli studi di "Sky Sport", Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e nazionale, non ha nascosto le proprie perplessità sulla prestazione offerta dalla Juventus ...tuttojuve