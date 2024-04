Acque agitate a Repubblica | voto di sfiducia su Molinari | cosa sta succedeno

(Di lunedì 8 aprile 2024) Aper Maurizio. Secondo quanto riportato da Dagospia il Cdr avrebbe dato il via aldi una mozione dicontro il direttore colpevole di aver mandato al macero migliaia di copie di Affari&Finanza, l'inserto economico di, chiedendo una nuovo articolo per l'apertura dell'inserto settimanale. Da qui un duro comunicato del Cdr: "L'assemblea delle giornaliste e dei giornalisti diDenuncia la gravità dei fatti che hanno portato alla censura del servizio di apertura di Affari&Finanza nel numero dell'8 aprile; Il direttore ha la potestà di decidere chevenga pubblicato o meno sul giornale che dirige, ma non di intervenire a conclusione di un lavoro di ricerca, di ...

Fine settimana soffertissimo per le squadre pistoiesi di Serie C. Il 7° turno di ritorno del girone B di C femminile ha visto il successo di misura, 3-2 (25-16, 20-25, 20-25, 25-16, 15-11), del Blu ... (lanazione)

L'ex campo largo diventa un ring. Morani a Conte: "Onestà Ma se due giorni fa..." - Sono sempre più agitate le Acque del campo largo e l’alleanza tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, causa cacicchi e capibastone, sembra ...iltempo

Regata della Pace a Venezia: sfida tra 50 caorline per chiedere che le guerre si fermino (almeno) per la tregua olimpica - Grande giornata di sport: lo spettacolo della gara tra le imbarcazioni a sei remi è anche un grido contro il moto ondoso ...nuovavenezia.gelocal

Calcio, il Bari in Acque agitate cerca una via d’uscita - BARI - Tutti in discussione, ma nessun «ribaltone», almeno per ora. La netta sconfitta interna con la Cremonese ha messo ancora una volta in subbuglio il tormentato ambiente del Bari. I risultati di i ...lagazzettadelmezzogiorno