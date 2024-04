Abusava di una bimba di 8 anni | 72enne condannato a nove anni di carcere a Lecce

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il Tribunale di, prima sezione penale, hadi reclusione un uomo di 72della provincia diaccusato di violenza sessuale aggravata per aver abusato della nipotina di 8della donna con cui conviveva . L’inchiesta in un primo momento era stata archiviata poiché la vittima, in sede di incidente probatorio, aveva dichiarato di non ricordare nulla. In un momento...