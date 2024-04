Abolito il limite dei 100 ml per i liquidi in aereo | in quali aeroporti è realtà

(Di lunedì 8 aprile 2024) La parte più noiosa di un viaggio in? Dover ricordare di riporre iin contenitori di 100 ml da cacciar fuori dal bagaglio a mano nel momento dei controlli. Presto, però, questi limiti potrebbero essere aboliti in tutto il mondo: eccosono gliche hanno già approvato il provvedimento.

Tributo a Scalfari per i cento anni secondo Gedi: abuso di memoria - L’abuso di memoria, come quello di potere o quello d’ufficio Abolito in prima lettura dal centrodestra al Senato, consiste nell’uso indebito o improprio di un personaggio, una figura o una storia, a f ...ilfattoquotidiano

Alle imprese italiane oltre 55 miliardi di euro di sussidi nel 2023. Sette volte la spesa per il reddito di cittadinanza (che è stato Abolito) - Lo scorso anno sulle imprese private italiane sono piovuti aiuti e sussidi per oltre 55 miliardi di euro. È circa 7 volte la spesa complessiva annua per il reddito di cittadinanza, accusato da Confind ...ilfattoquotidiano

Raoul Ghisletta: "Ecco perché il Decreto Morisoli va Abolito" - Il segretario della VPOD replica all'articolo di Andrea Leoni: "Occorre una lotta caparbia per smascherare l’inganno della destra" ...liberatv.ch