A Zenzero Off il libro di Francesca Muzzi

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arezzo, 8 aprile 2024 – Comincia con lo sport la programmazione 2024 di, il progetto culturale promosso dall'associazione ORA Officina Rilancio Arezzo in collaborazione con la libreria Edison by Biblion. Al lavoro per l'organizzazione della rassegna letterariaFest, che per il terzo anno consecutivo si presenterà a fine estate - inizio autunno con il proprio programma di incontri con gli autori, anche per questa edizione l'offerta si arricchirà degli OFF le cui proposte si susseguiranno a partire da aprile. E primo ospite diOFF saràcon la nuova edizione aggiornata del suo“Giochiamo anche noi 2” (Ultra Sport), la cui presentazione si terrà il prossimo 12 aprile alle ore 18:00 nella Galleria Ricasoli del Palazzo della Provincia. ...